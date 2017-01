Ravim aitab hambaaugul ise paraneda

Paul Sharpe ja ta kolleegid Londoni King's College'ist tegid katseid hiirtega, asetades neile hambaauku mitmesuguste ravimainetega immutatud biolagunevaid kollageenist käsnu. Selgus, et sobivate immutusainete korral aktiveerusid hambasäsi tüvirakud sedavõrd, et need moodustasid käsna sisse uue kehaomase dentiinikoe.

Kui meetod end piisavalt õigustab, saab selle kasutusse võtta suhteliselt kiiresti. Nimelt on üks kõige paremini hambasäsi tüvirakke stimuleerivaid aineid, mille Sharpe ja kolleegid leidsid, juba praeguseks läbinud hulga kliinilisi katsetusi, sest seda peetakse ka Alzheimeri tõve ravimiks.