Rakveres mälestatakse Palermo massimõrva ohvreid

Traagilisi sündmusi meenutavad Endiste Poliitvangide Lääne-Virumaa Ühingu esimees Ruuben Lambur, Tööpataljonlaste Ühingu esimees August Kondoja. Lisaks maavalitsusele osalevad tseremoonial Rakvere Memento Ühingu liikmed, Kaitseliidu Viru maleva esindaja, Rakvere linnapea Mihkel Juhkami ning linnavolikogu esimees Toomas Varek.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm toonitas, et vägivaldsele äärmusele ei ole vabandust ja hukatuid pole unustatud.

„Ajalugu on meid õpetanud, et vaid üheskoos suudame seista vastu teel olevatele raskustele. Me ei unusta hukatuid, oleme mõtetes nende ja nende lähedastega. Tunnustame ja peame meeles neid, kes on veel meiega,“ sõnas Torm.

Palermo metsas toimus üks metsikumaid veretöid, mida bolševikud oma lühikese võimulolemise perioodil Eesti pinnal Vabadussõja algul sooritasid.

15. detsembril 1918 toimus Eesti väeüksuste lüüasaamisega lõppenud lahing Rägavere all ja Rakvere langes järgmisel päeval punavägede kätte. Kohe algasid repressioonid, vangla ja arestikambrid täitusid kiiresti vahialustega. Paari nädalaga oli Rakvere vangimaja arreteerituist – meestest, lastest, naistest, vanuritest – tulvil. Aastavahetusel alustas tegevust sõjatribunal ning vange hakati linnast paari kilomeetri kaugusel Palermo metsas maha laskma.

Kui Eesti vabadusvõitlejad 12. jaanuaril Rakverre jõudsid, moodustati Palermo massimõrva väljaselgitamiseks komisjon, kes laskis kolm ühishauda lahti kaevata. Nendest leiti kokku 82 laipa. Järelevaatusel selgus, et paljusid oli enne hukkamist piinatud. Toimunu õudu on kirjeldanud Jakob Liiv (25. jaanuari 1919.a ajalehes „Vaba Maa“): „Peale kuulihaavade oli suurem osa püssitikkudega rinnust ja kehast läbi torgitud ja sisikonnad välja puistatud, jala- ja käeluud katki murtud ...“.

Surnukehad anti omastele üle, 12 tapetut ei suudetud ära tunda ja nad maeti linnakalmistule.

Toimunu üksikasjust saadi teada üksnes seetõttu, et üks haavatu tuli sealt elusalt välja, kuid suri nädal hiljem.

Rakvere vabastamine Eesti väeüksuste ja Soome vabatahtlike poolt 12. jaanuaril päästis paljude vangide elu, sest bolševikud ei jõudnud massimõrva Palermo metsas lõpuni viia ja kõiki vange hukata.

Töörahva Kommuuni 28-päevase võimuloleku jooksul tapeti Virumaal üle 150 inimese.

Mälestustseremoonia korraldab Eesti Memento Liidu Rakvere Ühing.