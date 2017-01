Kuidas libedaga turvaliselt jala liigelda

Abivahendite müügi ja üürimisega tegeleva Invaru klienditeeninduse valdkonna juht Kadri Tiido jagas kasulikke nõuandeid, mida on abivajajatel mõistlik talvise ilmaga silmas pidada.

1. Kontrolli karkude ja kepi otsikuid

Lume ja libeda ilma korral on karkude või kepi kasutajatel kindlasti mõistlik kontrollida, kas kummiotsikud on terved. „Kulunud või katkise kummiotsikuga abivahend on tegelikult ohtlik ka sellisel pinnasel, mis ei ole libe, sest katkine kummiots ei pruugi pinnasega haakuda ning abivahend võib ootamatult paigast libiseda,” selgitas Tiido ja lisas, et jääl ja lumel liikudes tuleks kepile või kargule kinnitada ka jääteravik, mis libedal pinnasel stabiilsemat tuge pakub.

2. Muuda jalanõud libisemiskindlaks

Et libedaga liikumist lihtsustada, on Tiido sõnul võimalik kinnitada jalanõude külge spetsiaalsed libisemisvastased tallad, mida on tänu takjapaelale lihtne paigaldada. „Taldade uuemad mudelid ei ole võrreldes varasematega enam nii suured, kuid püsivad kindlalt jalanõu ümber ega kao õues liikudes ära,” kirjeldas Tiido.

3. Kontrolli ka ratastooli

Külmade ilmade saabudes soovitas Tiido kõigil ratastooli kasutajatel veenduda, et ratastooli rehvid oleksid täis ning pidurisüsteem töötaks korralikult. „Libedal pinnasel tuleks liikuda aeglasema kiirusega ja olla eriti ettevaatlik. Samuti tuleks kanda vastupidavast riidest sooje kindaid, mis kaitsevad käsi külma eest ja võimaldavad vajadusel kiiresti reageerida - näiteks pidurdada või hoogu juurde lükata - kuna haakuvad paremini ratastooli tõukerõngastega,” selgitas Tiido.

4. Ole pimedas nähtav

Pimedal ajal liikudes kanna kindlasti helkurit ning veendu, et ka abivahend on liikluses nähtav. „Lisaks tavalistele helkuritele on karkudele, kepile, tugiraamile ja ratastoolile võimalik kleepida helkurkleepse, mis muudavad vahendid pimedas liikudes paremini nähtavaks,” tõi Tiido välja ja selgitas, et nii on abivahendiga liikuja ka autojuhtidele paremini nähtav.

Tiido soovitas abivajajatel pimeda ja libeda korral oma liikumisi senisest enam ette planeerida. „Kui võimalik, tasuks abivajajal liikuda õues koos saatjaga, et vältida libedaga kukkumist. Libastumise oht võib olla ootamatu musta jää tõttu, mis võib jääda märkamata,” selgitas Tiido ja soovis omalt poolt abivajajatele ohutut liikumist.