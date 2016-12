Kodus kuulmistesti teha ei maksa

Kuulmisuuringute läbiviimise ja kuuldeaparaatide sobitamise puhul on äärmiselt oluline täpsus. Õigesti läbi viidud kuulmisuuring pädeva spetsialisti poolt on korrektse kuuldeaparaadi sobitamise alus. Kodustes tingimustes läbiviidavad kuulmisuuringud telefoni või arvuti abil ei ole soovitavad, sest viimased ei suuda pakkuda infot kuulmislanguse tekkepõhjuse osas.

Kuuldeaparaat on korrektselt/täpselt sobitatud, st see pakub patsiendile võimandust just nendel helisagedustel, kus seda kõige rohkem on vestluskaaslane kõne kuulmisel vaja.

Mure korral on esialgu soovitatav pöörduda oma perearsti poolt, kes kontrollib, kas kuulmislanguse põhjuseks on hoopis lahendatav põhjus, nt vaikummistus või väliskuulmekäigu infektsioon. Kui perearst on veendunud, et Teid peab suunama erialaspetsialisti poole, siis ta väljastab Teile saatekirja kõrva-nina-kurguhaiguste arsti vastuvõtule pöördumiseks. Viimane saab väljastada tõendi ka riigipoolse kompensatsiooni saamiseks kuuldeaparaadi ostmisel.

Loe pikemalt siit.